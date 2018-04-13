В Баку будет полностью автоматизирован процесс парковки

2018-04-13 10:49 | www.apa.az | 8

В Баку будет полностью автоматизирован процесс парковки.

Как сообщил в интервью АПА-Экономикс гендиректор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, в настоящее время сотрудники агентства совместно с иностранными специалистами начали изучать положение в связи с парковочным процессом.

Он добавил, что по завершении исследований будут приняты конкретные решения касательно парковки. «Наша цель – устранить имеющуюся сейчас проблему парковок в неположенных местах. Если возникнет необходимость, будут построены новые места для парковок, в дополнение к уже существующим».