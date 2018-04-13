Детский паралимпийский комитет расширяет деятельность при содействии Azercell ®

2018-04-13 11:11 | www.apa.az | 8

ООО Azercell Telekom, как и за всю свою 22-летнюю деятельность в Азербайджане, продолжает оказывать детям-сиротам и детям с различными проблемами регулярную помощь в обеспечении здорового образа жизни. Детский Паралимпийский Комитет, созданный в целях обеспечения интеграции подростков в общество и повышения их интереса к спорту, продолжает свою деятельность при поддержке Azercell, сплотив вокруг себя до 200 детей. Сегодня юные паралимпийцы могут заниматься в Детском Паралимпийском Комитете дзюдо, бочче, плаванием, голболом, настольным теннисом, танцами на инвалидных колясках, паратхэквондо, пауэрлифтингом и атлетикой. Число видов спорта в Комитете доведено до девяти. Наряду с подготовкой будущих спортсменов-паралимпийцев, Комитет оказывает детям поддержку также по вопросам образования и лечения. Так, несколько детей с нарушенной опорно-вигательной системой отправлены в средние школы для прохождения инклюзивного обучения. Наряду с этим, наши паралимпийцы, завоевавшие многочисленные победы в международных турнирах, готовятся к IV Детским Паралимпийским Спортивным Играм. Комитет планирует провести IV Детские Паралимпийские Спортивные Игры в ноябре-декабре 2018 года. Отметим, что Детский Паралимпийский Комитет, действующий с 2014 года при поддержке компании Azercell, объединяет детей и подростков из различных регионов нашей страны. Основной целью Комитета является оказание содействия процессу интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество путем их абилитации и реабилитации, наряду с подготовкой резервных спортсменов.

Для более подробной информации, обращайтесь по адресу news@mcs.az.

Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания AzercellTeleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы AzercellEkspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией GlobalWirelessSolutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.