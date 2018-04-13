Новая дорога соединит Баку и границу с Россией – ФОТО

2018-04-13 11:24 | www.oxu.az | 8

В соответствии с распоряжением президента Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» приступило к строительству новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией.

В Агентстве Oxu.Az сообщили, что строительство дороги началось с поселка Г.З.Тагиева.

Дорога, общая протяженность которой составит 157 км, будет иметь четыре полосы и соответствовать первому техническому уровню.

Напомним, что 7 декабря 2017 года с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента новой автомобильной дороги.

Эльвин Пашазаде

