Новая дорога соединит Баку и границу с Россией – ФОТО

2018-04-13 11:24 | www.oxu.az | 8
В соответствии с распоряжением президента Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» приступило к строительству новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией.
В Агентстве Oxu.Az сообщили, что строительство дороги началось с поселка Г.З.Тагиева.
Дорога, общая протяженность которой составит 157 км, будет иметь четыре полосы и соответствовать первому техническому уровню.
Напомним, что 7 декабря 2017 года с участием президента Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента новой автомобильной дороги.