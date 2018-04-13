Москва решила ответить на американские санкции

2018-04-13 11:29 | www.apa.az | 9

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, документ подготовили спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций - «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц», - сказал Володин.

В электронной базе парламента документ пока не зарегистрирован. Предполагается, что обсуждение состоится 16 апреля.

Напомним, Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники. Ограничительные меры распространены на Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча и Кирилла Шамалова.