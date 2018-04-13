На ж/д станции Гобустан устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)

2018-04-13 11:23 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - На железнодорожной станции Гобустан начаты работы по укладке двух новых стрелочных переводов, говорится в распространенном в пятницу сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Работы ведутся в рамках капитального ремонта 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

С сентября 2016 года идет процесс замены стрелочных переводов на железной дороге Баку-Беюк Кесик. На Сангачальской производственной базе была построена специальная площадка, где идет сборка нижних строений стрелочных переводов и новых железобетонных перекрытий. Первый подобный стрелочный перевод был установлен девятого сентября 2016 года.

"До сегодняшнего дня установлены уже 143 новых стрелочных перевода. На станции Гобустан будут заменены два подобных устройства, и эти работы будут вестись поэтапно", - говорится в сообщении.