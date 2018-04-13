Россия предложит Индии поставку истребителей МиГ-35

2018-04-13 11:26 | www.trend.az | 9

Россия собирается участвовать в тендере на поставку Индии легких истребителей и будет предлагать новый самолет МиГ-35, сообщил журналистам в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, передает РИА Новости.

"Нас очень удовлетворяет то, что индийцам нужен самолет с двумя двигателями… Поэтому мы готовы участвовать в этом тендере, и я считаю, что у нас в этом плане хорошие перспективы", — сказал он на выставке Defexpo-2018.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха. Бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.