Генерал сделал предупреждение в связи с митингом

2018-04-13 11:41 | www.oxu.az | 9

Главное Управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с предстоящим 14 апреля митингом Национального совета.

Как сообщил Oxu.Az заместитель начальника управления, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров, на митинге, санкционированном Исполнительной властью города Баку, провокаций допущено не будет:

«Мы пригласили организаторов митинга в Главное управление полиции города Баку. Им будет сделано предупреждение. На митинге будут озвучиваться только лозунги, которые были указаны в адресованном в Исполнительную власть города Баку обращении в связи с проведением акции.

Кроме того, не будут допущены какие-либо шаги, которые могут привести к беспорядкам и противостоянию. В противном случае, организаторы митинга и нарушители будут наказаны в рамках закона».

Отметим, что ранее Национальный совет обратился в Исполнительную власть города Баку в связи с намерением провести 14 апреля митинг на бывшем стадионе «Мэхсул». Исполнительная власть дала согласие на его проведение.