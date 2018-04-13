Глава Народного банка Китая обозначил основные задачи в рамках делевериджа

2018-04-13 11:30 | www.trend.az | 7

Китай придет к "блестящему делевериджу", работая в трех направлениях, заявил глава Народного банка Китая И Ган во время Боаоского азиатского форума - 2018, передает агентство "Синьхуа".

Сегодня Китай, действительно, сталкивается с проблемой высокого коэффициента левериджа и высокого уровня долговой нагрузки, признал, отвечая на вопрос на эту тему, банкир.

В рамках ее решения, по словам И Гана, учитывая осмотрительную монетарную политику, которой придерживается страна, и необходимость поддержания финансовой стабильности, "первейшей задачей считается стабилизация уровня долговой нагрузки, а второй по значимости - дальнейшее улучшение долговой структуры с обеспечением баланса государственного, корпоративного и индивидуального долгов. Третьей задачей он назвал обеспечение более рационального общего коэффициента левериджа.

"Через указанное мы намерены прийти к блестящему делевериджу", - добавил он.