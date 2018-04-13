Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан

2018-04-13 11:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан. На первоначальном этапе топливом будут обеспечены приграничные районы Таджикистана. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Поставки начались благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы по их возобновлению были проведены в кратчайшие сроки.

Поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году.

По данным телеканала, поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий.