В Азербайджане открылось юридическое представительство IBM

2018-04-13 11:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждено юридическое представительство IBM – ООО IBM Caspian, сказали Trend в пятницу в компании.

По словам собеседника агентства, Игорь Брюхов, который в настоящее время является сотрудником московского офиса IBM, назначен временным управляющим директором ООО.

«Также он на данный момент является подписантом IBM Caspian. Сферой деятельности Брюхова в первое время будут подготовка и формирование стратегии развития IBM Caspian», - сказали в компании.

До недавнего времени в Азербайджане, как сказал источник, функционировал филиал российского офиса IBM.

«Компания IBM начала развиваться в стране, в связи с чем было принято решение об открытии совместно с Госнефтекомпанией SOCAR предприятия «Caspian Innovation Center». В связи с этим также возникла необходимость открытия юридического представительства в Азербайджане – общества с ограниченной ответственностью, которым является IBM Caspian», - сказал источник.