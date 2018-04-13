Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо Ильхаму Алиеву

2018-04-13 12:04 | www.apa.az | 7

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост президента.



Как сообщает АПА, в своём послании глава государства отметил, что победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке азербайджанского народа проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономического развития страны.



«Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов», - подчеркнул президент Туркменистана.



Г.Бердымухамедов пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджанской Республики.

