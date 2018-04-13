ЕС распространил заявление в связи с президентскими выборами в Азербайджане

2018-04-13 12:07 | www.apa.az | 6

Европейский союз (ЕС) распространил заявление в связи с прошедшими 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в заявлении Европейской службы внешних связей подчеркивается, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ отметила, что руководство Азербайджана продемонстрировало позитивное отношение к международным наблюдателям, и они смогли свободно вести свои наблюдения, что оценивается как позитивный шаг.

Отмечается, что как было сказано в отчете наблюдательной миссии за выборами, выборы были проведены в ограниченной политической среде, с некоторыми нарушениями.

Европейский Союз надеется, что Азербайджан примет во внимание и реализует рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в связи с этими и предыдущими выборами: «Европейский союз готов оказать помощь в этом процессе. ЕС намерен продолжить диалог и тесное сотрудничество в новый период президентства ныне действующего президента ради процветания азербайджанского народа и отношений между ЕС и Азербайджаном, а также продолжить сотрудничество в решении фундаментальных вопросов, связанных с демократией и правами человека».