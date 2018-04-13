Доказано наукой: лень является признаком высокого интеллекта

2018-04-13 12:10 | www.oxu.az | 4

Американские ученые из Университета Флориды доказали, что люди с высоким интеллектом предпочитают малоактивный образ жизни.

Как передает Oxu.Az, исследователи наблюдали за группой из 60 человек.

Они выяснили, чем именно испытуемые занимались в свободное время. Кроме этого, ученые провели стандартные тесты на определение уровня интеллекта.

Результаты исследования показывают, что люди с высоким уровнем физической активности не часто отличаются высоким интеллектом.

Лень может быть признаком интеллекта: людям, сидящим на диване, просто нравится думать, констатировали ученые.

Все потому, что между когнитивными функциями и физической активностью существует обратная связь. Он прослеживается уже в достаточно раннем возрасте и на протяжении всей жизни человека.

Активные люди прибегают к нагрузкам, поскольку «не знают, что делать со своим сознанием». Интеллектуалы же предпочитают малоподвижный образ жизни, ведь он дает возможность погружаться в свои мысли и много рассуждать.