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В Турции задержан один из палачей ИГ

2018-04-13 11:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана на юге страны в рамках спецоперации задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в пятницу.

Также задержаны шесть человек, которые были активными участниками бандформирований в Сирии.

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

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