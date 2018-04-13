В Париже заявили, что не будут заранее объявлять об ударе по Сирии

2018-04-13 11:59 | www.trend.az | 6

Париж не будет заранее объявлять об ударе по Сирии, если такое решение будет принято, заявил государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер, передает РИА Новости.

"Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он [Эммануэль Макрон] это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны", — сказал Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, объявление заранее о нанесении удара по Сирии поставит под угрозу операцию.