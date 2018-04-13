Экстрасенс: Каждый день рождения вам грозит смерть

2018-04-13 12:30 | www.oxu.az | 5

Oxu.Az представляет интервью с известным экстрасенсом Агилем Магеррамовым:

- Говорят, что вы хотите прекратить работать в Азербайджане?

- Да, так как я не хочу работать незаконно. Наша религия – ислам, поэтому моя работа незаконна. Во-вторых, для экстрасенсов создали такие условия, что люди стали по-другому к нам относиться. Будь ты хоть Нострадамусом, тебя обзовут шарлатаном, лжецом, мошенником. Поэтому и не хочу работать.

- Недавно вы попали в автомобильную аварию. Почему вы ее не предвидели?

- В тот день у меня был стресс. Не будем называть это аварией, было лишь легкое столкновение…

- Я заметил, что многие мои близкие умерли незадолго до или после дня рождения. Как вы можете это объяснить?

- Дата рождения и дата смерти человека практически совпадают. Дело в том, что при рождении человека открывается портал, который бывает открыт и в день его рождения. Каждый день рождения вам грозит смерть. Портал – это дверь между нашей жизнью и потусторонним миром.

- Как так происходит?

- Дверь между миром мертвых и нашим открывается в день нашего рождения. Потому и говорят, что все загаданное в день рождения может сбыться. В день рождения может случиться и хорошее, и плохое.

- Поэтому многие люди испытывают депрессию в день рождения?

- Какое-то влияние есть. Но это связано со средой, в которой мы живем. Причина также в том, что с каждым годом на наших днях рождения присутствует все меньше близких людей. Образ жизни людей изменился. Люди помешались на сексе. У всех на уме только одно.

- Как вы предлагаете бороться с этим?

- Выход – принять это, как нормальные люди. Когда мы смиримся, это пойдет на убыль. Людей влечет все запретное. Стало намного больше насилия. Мужчины все больше интересуются проститутками, так как не могут реализовать некоторые свои фантазии. Вот это и есть сексуальное помешательство.

- Есть такое поверье, что каждый четверг души умерших навещают своих близких…

- Это не поверье, а правда. Дух каждого человека приходит и следит снаружи за своим домом. Поэтому 40 дней мы закрываем зеркала и не используем телевизоры. Дух может увидеть себя в зеркале и осознать, что умер, тогда произойдет трагедия и возникнет хаос…Зеркала треснут, в доме кто-то заболеет или произойдет ссора…

- Какая у вас религия? Что для вас значат слова «Сеид», «Пророк», «Имам» и т.д.?

- Я преклоняюсь перед Исламской религией. Считаю религию отдельной наукой. Сам я сеид и по отцу, и по матери. Верю также в пиры и святилища. Уважаю всех, кроме атеистов. Не могу их принять.

– К вам хоть раз приходил атеист?

– Да, один приходил. Потом он сказал, что атеист. Мол, если хочешь, чтобы я поверил, покажи мне Аллаха. Я ответил, что не могу это сделать и спросил, во что еще он не верит. Он сказал, что не верит в духов и джиннов. Я обещал призвать джинна. Призвал дух его бабушки и назвал его двоюродного брата, о котором он сам не знает и который живет в Америке.

Парень тут же позвонил матери, которая плача, сказала, что это правда. С того дня он стал деистом.

- Недавно скончался композитор Таир Акпер, его супруга перезахоронила его. Правильно ли это?

- Это категорически запрещено. Покойников нельзя беспокоить, сколько бы лет ни прошло.

- До сих пор происходило что-то, что повергло вас в ужас?

- В России пропал парень, я искал его. Спустя два дня его тело нашли под снегом. До сих пор не могу забыть крик его матери.

- В Азербайджане случались такие вещи?

- Я нашел в Каспии тело девушки. Об этом писали в прессе, но мое имя не упоминалось. В то время я работал тайно. Можете поискать на сайтах.

- Если помните, у Тунзали Агаевой была студентка по имени Сура (повесилась в 2014 году - ред.). Сказали, что она что-то видела и боялась…

- Об умерших плохо не говорят. Но эта женщина сама привлекла к себе духов и джиннов. Никогда не пытайтесь повторить то, о чем услышали. Это также относится к вызову джиннов. Магия - опасная вещь...

Пярвиз Гусейн

