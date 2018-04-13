Детский паралимпийский комитет расширяет деятельность при содействии Azercell (ФОТО)

2018-04-13 12:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telekom», как и за всю свою 22-летнюю деятельность в Азербайджане, продолжает оказывать детям-сиротам и детям с различными проблемами регулярную помощь в обеспечении здорового образа жизни. Детский паралимпийский комитет, созданный в целях обеспечения интеграции подростков в общество и повышения их интереса к спорту, продолжает свою деятельность при поддержке Azercell, сплотив вокруг себя до 200 детей. Сегодня юные паралимпийцы могут заниматься в детском паралимпийском комитете дзюдо, бочче, плаванием, голболом, настольным теннисом, танцами на инвалидных колясках, паратхэквондо, пауэрлифтингом и атлетикой. Число видов спорта в Комитете доведено до девяти. Наряду с подготовкой будущих спортсменов-паралимпийцев, Комитет оказывает детям поддержку также по вопросам образования и лечения. Так, несколько детей с нарушенной опорно-двигательной системой отправлены в средние школы для прохождения инклюзивного обучения. Наряду с этим, наши паралимпийцы, завоевавшие многочисленные победы в международных турнирах, готовятся к IV детским паралимпийским спортивным играм. Комитет планирует провести IV детские паралимпийские спортивные игры в ноябре-декабре 2018 года. Отметим, что детский паралимпийский комитет, действующий с 2014 года при поддержке компании Azercell, объединяет детей и подростков из различных регионов нашей страны. Основной целью комитета является оказание содействия процессу интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество путем их абилитации и реабилитации, наряду с подготовкой резервных спортсменов.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг из одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.