В Японии отреагировали на информацию о пересмотре США отношения к ТТП

2018-04-13 12:20 | www.trend.az | 3

Японские политики с осторожностью комментируют информацию о том, что США могут пересмотреть свое отношение к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству, передает РИА Новости.

Так, министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции в пятницу заявил, что "невозможно вычленить из соглашения о ТТП какую-то часть и возобновить переговоры", но отметил при этом, что "если [они] действительно хотят возобновления, то это очень радует".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.