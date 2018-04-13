В Баку будет создан консорциум по управлению транспортом

2018-04-13 12:29 | www.apa.az | 9

В Баку будет создан состоящий из нескольких структур консорциум по управлению транспортом. Об этом в интервью АПА-Экономикс сообщил гендиректор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

«Сегодня улицы Баку невозможно представить без Бакинского транспортного агентства и Главного госуправления дорожной полиции. В транспортном секторе Бакинское транспортное агентство, Главное госуправление дорожной полиции и Исполнительная власть должны работать скоординировано. У нас есть программа развития интеллектуального управления, которая предусматривает создание одной команды. В эту команду войдут представители МЧС, Бакинского транспортного агентства и Главного госуправления дорожной полиции. Они будут работать как консорциум по управлению транспортом».