Вера Брежнева упала на концерте - ВИДЕО

2018-04-13 12:32 | www.oxu.az | 8

Российская певица Вера Брежнева упала на концерте в Москве. Видеозапись инцидента опубликовало издание «Комсомольская правда» в пятницу, 13 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление.

«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала певица свое падение после исполнения композиции.

В январе Брежнева устроила танцы на подземной парковке перед американскими водителями под свою песню «Ты мой человек». Артистка записала это на видео, которое выложила в соцсетях.