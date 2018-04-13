В Германии неизвестный напал на людей в булочной

2018-04-13 12:25 | www.trend.az | 7

Неизвестный напал на людей в булочной немецкого города Фульда, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщается в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры, передает РИА Новости.

По имеющимся на данный момент данным, злоумышленник ранним утром в пятницу напал на людей в булочной. В прибывших на вызов полицейских мужчина стал бросать камни и напал на них, предположительно, с дубинкой. Полиция применила огнестрельное оружие, злоумышленник застрелен.