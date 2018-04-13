Угроза санкций обнажила крах армянского лобби в США

2018-04-13 12:43 | www.oxu.az | 8

В Ереване начали судорожно относиться к разговорам в американских СМИ о вероятных санкциях в отношении ближайших военных союзников Москвы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Армении ходят слухи, что дипломатичным путем добиться изменения позиции Вашингтона в отношении Еревана не удастся. Остается надеяться на помощь «сильного» лобби в США.

Но и тут, как признают сами армяне, не будет легкого пути.

Так, по мнению армянского эксперта-американоведа Арега Галстяна, который дал большое интервью армянским СМИ, если у США возникнет необходимость во введении санкций, то это будет сделано – независимо от того, каким образом официальный Ереван объяснит военно-политическое сотрудничество с Россией.

По его мнению, только лишь армянское лобби Вашингтона могло бы в некоторой мере уравновесить эту позицию, но, к сожалению, сегодня армянское лобби объективно не в состоянии заниматься подобными вопросами.

«Они сегодня не имеют абсолютно никакого влияния на Белый дом, и в Сенате их позиции достаточно слабы. В основном армянское лобби сконцентрировано на работах, осуществляемых в комитете по международным вопросам, но сегодня этот комитет не может влиять на принятие серьезных политических решений», - сказал американовед.

То есть, в США нет такой армянской силы, которая могла бы объяснить американцам «сложную» ситуацию Армении.

По словам Галстяна, если учитывать работу азербайджанского и турецкого лобби, то ситуация не в пользу Армении. Армения не сможет избежать вероятного удара.

Другой армянский эксперт Рубен Меграбян отмечает, что Армения находится в первой группе риска.

«Глубина военных связей Армении с Россией ни для кого не секрет. Об этом, в частности, по части оружия уже было предупреждение. Следовательно, Армения находится в первой группе риска», - сказал Меграбян.

Али Мамедов

