Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ всегда приезжают в Азербайджан с уже готовым предвзятым отчетом - политолог

2018-04-13 12:30 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Азербайджан неоднократно становился свидетелем негативной позиции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в отношении проводимых в стране выборов, и в большинстве случаев его представители, приезжая в Азербайджан наблюдать за выборами, имели при себе уже готовый отчет.

Об этом в пятницу сказал Trend политолог, депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров, комментируя предвзятые суждения, которые наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ озвучила накануне на пресс-конференции в связи с проведенными в Азербайджане президентскими выборами.

Напомним, что в конце пресс-конференции миссия, озвучившая мнение, не отражающее действительность по президентским выборам, заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

Насиров сказал, что БДИПЧ ОБСЕ не изменило своей прежней позиции. «Очень хотелось бы, чтобы хотя бы в этот раз БДИПЧ ОБСЕ все-таки продемонстрировало справедливое, объективное, отражающее реальность отношение в связи с выборами, проведенными в Азербайджане. Но, к сожалению, они и в этот раз приехали в Азербайджан с заранее подготовленным отчетом, и не захотели отметить ни одного положительного вопроса в связи с выборами», - сказал он.

Насиров подчеркнул, что за процессом голосования в Азербайджане наблюдали 894 международных наблюдателя. «Наблюдатели от ПАСЕ, СНГ и других многочисленных структур, парламентов отдельных стран однозначно оценили проведенные в Азербайджане президентские выборы как очередной шаг на пути демократического развития, подчеркнули объективное и прозрачное проведение выборов, однако, в лице БДИПЧ ОБСЕ мы вновь стали свидетелями иного подхода. Получается так, что БДИПЧ ОБСЕ вновь выполняет заказ, приезжает с готовым отчетом. Ожидалось, что они не приедут наблюдать за выборами, а если и приедут, то вот с таким необъективным отчетом. Прогнозы оправдались», - сказал он.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня процесс голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Так, в одной тысяче избирательных участков по 119 избирательным округам были установлены веб-камеры.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.