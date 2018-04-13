Определились все полуфиналисты Лиги Европы

2018-04-13 12:49 | www.oxu.az | 8

Во втором по значимости еврокубковом турнире футбольных клубов континента - Лиге Европы - определились участники полуфинальной стадии.

Как передает Oxu.Az, по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы УЕФА движение в направлении финала розыгрыша продолжают «Зальцбург», «Арсенал», «Марсель» и «Атлетико».

Результаты матчей 1/4 финала:

«Зальцбург» (Австрия) – «Лацио» (Италия) - 4:1 (первая игра - 2:4)

Голы: Мунас Даббур (56-я минута), Амаду Хайдара (72), Хи Чан Хван (74), Штефан Лайнер (76) - Чирро Иммобиле (55).

ЦСКА (Россия) – «Арсенал» (Англия) - 2:2 (1:4)

Голы: Федор Чалов (39), Кирилл Набабкин (50) - Дэнни Уэлбек (75), Аарон Рэмси (90+2).

«Марсель» (Франция) – «Лейпциг» (Германия) - 5:2 (0:1)

Голы: Штефан Ильзанкер (6 - автогол), Буна Сарр (9), Флориан Товен (38), Димитри Пайе (60), Хироки Сакаи (90+4) - Брума (2), Жан-Кевин Огюстен (55);

«Спортинг» (Португалия) – «Атлетико» (Испания) - 1:0 (0:2)

Гол: Фредди Монтеро (28).

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы состоится 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Поединки этой стадии турнира пройдут 26 апреля и 3 мая.

Финал 16 мая будет принимать Лион (Франция).