В Баку пешеходов сбила машина: Есть жертва

2018-04-13 12:53 | www.oxu.az | 9
В Баку двух пешеходов сбила машина.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 12 апреля в 22:00 на проспекте Бабека (Низаминский район Баку) житель столицы Орхан Аскеров на автомобиле «ВАЗ-2107» сбил пешеходов - жителя Баку Заура Османова и жительницу Бейлаганского района Гулару Рафиеву.
В итоге Г. Рафиева скончалась на месте происшествия, а З.Османова отпустили домой после оказания первой медицинской помощи в больнице.
По делу Низаминским РУП ведется расследование.