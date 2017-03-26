Дания поддерживает территориальную целостность Азербайджана

2017-03-26 14:27 | www.apa.az | 4

Дания поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает АПА, об этом заявил посол Дании Свенд Оллинг на церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На встрече И.Алиев подчеркнул необходимость развития двухсторонних связей в разных сферах, включая и экономическую.

Посол довел до сведения намерение датских бизнесменов вложить инвестиции в экономику Азербайджана.

На встрече стороны осуществили обмен мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Датский посол заявил о том, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.