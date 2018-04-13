На территории Азербайджана будет дуть сильный ветер

2018-04-13 13:03 | www.apa.az | 6

14 апреля декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах дожди. Северо-западный ветер усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 12-15°, в Баку ночью 7-9°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег, в некоторых местах пройдут ливни. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18°, в горах ночью 1-6°, днем 7-12° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, снижение температуры и сильный ветер хазри могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

С 14 апреля до второй половины дня 15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями на 4-7 градусов.