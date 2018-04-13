В России закрыли Telegram

2018-04-13 12:57 | www.oxu.az | 7

Таганский районный суд отказал представителям Telegram в переносе заседания по делу о блокировке мессенджера в России.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на «Медиазона».

Судья заявила, что у ответчика было достаточно времени для ознакомления с иском. Поданное ходатайство о переносе заседания суд счел злоупотреблением правом.

«По нашей информации, суд надлежащим образом уведомлял Telegram о заседании. У них было время заключить соглашение с представителями, чтобы они ознакомились», — заявила во время заседания представитель Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволят силовикам читать сообщения пользователей мессенджера.

Администрация Telegram продолжает настаивать на незаконности требования предоставлять ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений.

В Telegram также уверяют, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.