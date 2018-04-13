Как стать владельцем престижного автомобиля, оплатив 15% его стоимости (ФОТО)

2018-04-13 12:43 | www.trend.az | 6

Вновь стартовали в Азербайджане продажи седана Alsvin V7 от крупнейшего китайского производителя Changan.

Changan Alsvin V7 азербайджанской аудитории был представлен в сентября 2017 года в городе Гянджа в новом дилерском центре Sirena Motors. Буквально за очень короткий срок количество клиентов дилерских центров Sirena Motors расширилось с началом продаж Alsvin V7.

В своём сегменте седан Alsvin V7 сразу вырвался в лидеры по нескольким показателям.

Самое первое, что можно сказать об этом автомобиле, это конечно же совершенный дизайн как интерьера, так и экстерьера.

Во всех отношениях опередивший другие автомобильные бренды в своём сегменте в Азербайджане, Changan Alsvin V7 продаётся с заводской гарантией 120 000 км.