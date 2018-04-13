Хочется ощутить поддержку болельщиков на ЧЕ в Баку – азербайджанская гимнастка

2018-04-13 12:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку особенно хочется ощутить поддержку своих болельщиков, сказала Trend в пятницу азербайджанская гимнастка Вероника Земляная.

По ее словам, самая главная задача на домашнем ЧЕ – завоевать путевку на Евроигры-2019 в Минске

"Для этого нужно попасть в финал. В синхронных упражнениях в дуэте со Светланой Макштаревой хотим выиграть медаль. Лично для меня выход в полуфинал тоже будет большим скачком вперед. В синхронных упражнениях на медаль, конечно, больше шансов. Это не первые наши соревнования, мы уже выигрывали медали, хорошо "спрыгались" вместе. Кроме того, там поменьше соперниц и поэтому легче пройти квалификацию", – сказала Земляная.

Она отметила, что программа в синхронных выступлениях не менялась, но индивидуальная была усложнена.

"В числе основных соперниц были и остаются гимнастки из России и Беларуси. На этом домашнем чемпионате особенно хочется поддержки болельщиков, потому что ответственность выше и выступать сложнее", - сказала Земляная.

12-15 апреля в Баку проходит XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.