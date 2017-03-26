ОПЕК в апреле рассмотрит рекомендации по продлению на полгода сделки о сокращении добычи

2017-03-26 14:38 | www.apa.az | 6

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в апреле рассмотрит рекомендации по продлению на полгода сделки о сокращении добычи.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе организации.

“Министерский комитет рекомендовал ОПЕК предоставить в апреле свои рекомендации относительно продления действия соглашения для обеспечения стабильности на рынке нефти”, - говорится в документе.

ОПЕК также удалось ликвидировать влияние спекулянтов на нефтяные цены.

“Министерский комитет отмечает, что сезонные факторы, - такие, как сезонный спад спроса, ремонт НПЗ и повышение добычи странами, не входящими в ОПЕК, - привели к некоторому росту запасов нефти. В то же время отмечена ликвидация позиций финансовых игроков на рынке. Тем не менее, окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым усилиям по стабилизации рынка”, - говорится в проекте пресс-релиза.