Глава Дагестана поздравил президента Азербайджана

2018-04-13 13:56 | www.apa.az | 7

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Результаты голосования показали высокое доверие азербайджанского народа и поддержку проводимой Вами работы, направленной на динамичное развитие страны и рост социального благополучия граждан. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, достижения новых вершин в реализации намеченных планов, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания».