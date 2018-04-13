Главный аллерголог предупредил о широком распространении астмы

2018-04-13 13:14 | www.oxu.az | 8

Бронхиальная астма – аллергическое воспаление верхних дыхательных путей – широко распространено в Азербайджане. Бронхиальная астма наблюдается у 5-8 процентов населения Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом на пресс-конференции в пятницу сказал главный аллерголог Минздрава, профессор кафедры терапии Азербайджанского медицинского университета Джебраил Мамедов.

Он отметил, что первый признак болезни – зуд в глазах и носу, а также усталость.

«Эта болезнь больше распространена во влажных регионах. В домах с сыростью размножаются клещи – разносчики заболевания».

По его словам, с марта по май у некоторых людей чаще возникают аллергические заболевания:

«Это связано с цветением деревьев весной. Большинство людей принимают болезнь за грипп. Поэтому важно проводить правильное лечение. В таком случае люди сразу должны обращаться к аллергологу».

Эльвин Пашазаде

