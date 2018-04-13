Подорожало импортное сливочное масло

2018-04-13 13:20 | www.oxu.az | 6

В январе-марте этого года в Азербайджан было импортировано 3 479,8 тонны сливочного масла и других масел из молока на сумму 20 млн 692,17 тыс. долларов США.

Как передает Oxu.Az, в аналогичный период прошлого года эта цифра составила 13 млн 504,97 тыс. долларов.

Отметим, что в 2018 году был импортировано 3 479,88 тонны сливочного масла и других масел, изготовленных из молока, а в 2017 году - 3 677,31 тонны.

Таким образом, несмотря на снижение объема на 5%, сумма, затраченная на импорт масла в Азербайджан, в годовом исчислении выросла на 7 млн 187,2 тыс. долларов, или 53,22%.

Л.А.

