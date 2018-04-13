В Узбекистане начнет действовать новая СЭЗ

2018-04-13 12:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане появится новая свободная экономическая зона (СЭЗ) «Сирдарё», сообщают узбекские СМИ.

Она будет создана на базе филиала свободной экономической зоны "Джизак" в Сырдарьинской области и территории малой промышленной зоны в городе Янгиер.

Срок функционирования новой СЭЗ составит 30 лет с возможностью его последующего продления. Все это время здесь будут действовать особые налоговые и таможенные режимы.

Все предприятия СЭЗ в зависимости от объема инвестиций освободят на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды.

Так, например, если инвестор вложит от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, то получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на пять лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на семь лет, от 10 миллионов долларов — на десять лет.