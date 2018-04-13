В Грузии создано новое объединение азербайджанской молодежи

2018-04-13 14:21 | www.apa.az | 6

В Грузии создано объединение «Молодые азербайджанские лидеры во имя Грузии».

Как сообщает местное бюро АПА, основная цель создания организации - поддержать активное участие являющихся гражданами Грузии молодых азербайджанцев во всех сферах общества и повысить их представительство в государственных органах.

Выступивший на церемонии презентации объединения эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе подчеркнул важность активного участия в государственном строительстве молодых людей, представляющих национальные меньшинства: «Идея создания объединения была выдвинута азербайджанской молодежью. Азербайджанская молодежь Грузии считает себя полноправными гражданами государства и хочет быть активной во всех сферах жизни страны. Новое объединение будет способствовать развитию лидерских качеств азербайджанской молодежи и претворению в жизнь ряда программ».

Выступившие на мероприятии представители азербайджанской молодежи Даур Исмаилов, Турал Рамазанов и другие студенты рассказали о проблемах представителей национальных меньшинства Грузии в сфере образования и интеграции.

В объединении будут представлены обучающиеся в различных университетах Грузии азербайджанские студенты. Планируется проведение встреч между членами организации и государственными чиновниками, а также проведение направленных на развитие лидерских качеств дискуссий и обсуждений в различных форматах.

В церемонии презентации приняли участие депутат парламента Грузии Махир Дарзиев, эксперты и официальные лица.