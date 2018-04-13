Экс-сотрудник известного банка получил 8 лет тюрьмы

2018-04-13 13:24 | www.oxu.az | 6

Сотрудника «MuganBank», который путем мошенничества присвоил 332 200 манатов, суд приговорил к 8 годам тюрьмы.

Об этом Oxu.Az сообщили в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

На судебном разбирательстве по делу специалиста по кредитам Насиминского филиала «MuganBank» Новруза Велиева, которое проходило под председательством Афгана Гаджиева, огласили приговор.

Решением суда Велиев был приговорен к 8 годам тюрьмы.

Подсудимый обвинялся по статье УК АР (мошенничество с причинением крупного ущерба).

Али Мамедов

