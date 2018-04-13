Манат, доллар и евро в единой карте

2018-04-13 13:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum, и Visa Trio Infinite с тремя валютами, сообщает банк в пятницу.

Отныне клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в трёх валютах AZN, USD и EUR, и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Все три счета новой карты можно управлять единым PIN кодом.

Зачислив определенную сумму на счет можно получить карты Visa Trio бесплатно. Платежная карта будет автоматически подключена к услугам Mobile и Internet Banking, SMS Info, также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов банка по номеру 196.

Visa Trio Gold карта выдается бесплатно при зачислении на карточный счет первоначального взноса в 1 000 манатов. Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взимается. Более подробную информацию о новой карте можно узнать на сайте банка – www.kapitalbank.az/cards#multyCurrencyCards.