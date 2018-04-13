Илья Гришунин: Задача на ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку – занять высокое место на пьедестале

2018-04-13 13:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Моя индивидуальная задача на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-трампу и тамблингу в Баку – занять как можно более высокое место на пьедестале, сказал Trend в пятницу азербайджанский гимнаст Илья Гришунин.

"Тот, кто хочет оказаться на пьедестале, должен настраиваться на первое место. Я думаю, что каждый профессиональный спортсмен меня поймет. Мы готовились к этим соревнованиям три месяца, было тяжело. Сейчас осталось только психологически все выдержать, потому что все-таки, как мы с партнером по команде рассуждаем, дома нам выступать тяжелее. Моя задача - в индивидуальных соревнованиях занять как можно более высокое место. Для меня это место в "тройке". Я постараюсь это сделать, как бы тяжело ни было", - сказал Гришунин.

Он отметил, что конкуренция среди европейских стран очень высокая.

"Это более пяти традиционно сильных стран, и от каждой страны по два человека, каждый из которых претендует на "тройку". Я сам настраиваюсь сразу на "тройку", потому что тогда непонятно ради чего выступать. Ради финала? Неинтересно. Выступать в финале? Да, хорошо, но я считаю, что я уже не на том уровне, чтобы просто ограничиться попаданием в финал. Хотя для такого сложного вида спорта, как прыжки на батуте, для кого-то и финал тоже очень высокое достижение", - сказал Гришунин.

Гимнаст отметил, что на прошлом ЧЕ в 2016 году в Испании, у него не получилось выступить удачно. "Тогда был финал в синхронных упражнениях, но в этот раз я хочу и в синхронных, и в индивидуальных показать результат как можно выше. Чем выше он будет, тем легче будет потом ставить какие-то задачи на будущее. Конкурировать реально, ведь в батуте все что угодно может произойти. Я желаю всем странам, всем спортсменам удачного выступления", – сказал Гришунин.

Он также отметил, что в Баку будут выступать олимпийские призеры и чемпионы.

"Вообще, европейские страны одни из ведущих в батуте. Китайцы более стабильны, но действующий олимпийский чемпион - из Беларуси, так что актуально говорить о том, что европейские страны ведущие. Соответственно, этот Чемпионат Европы практически как Чемпионат мира. Мы же будем стремиться и стараться выступать хорошо", - добавил Гришунин.