Гулам Исхагзаи поздравил Ильхама Алиева

2018-04-13 14:40 | www.apa.az | 7

Резидент-координатор ООН в Азербайджане, резидент-представитель Фонда народонаселения ООН Гулам Исхагзаи направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Ваше превосходительство. От имени совета директоров ООН в Азербайджане хочу искренне поздравить Вас с избранием на пост президента Азербайджанской Республики. Эта победа является явным свидетельством внесших достойный вклад в развитие страны и благополучие азербайджанского народа успешных реформ и долгосрочных социальных программ.

ООН всегда имела выгодное сотрудничество и партнерство с очень ценным и верным членом структуры Азербайджаном и намерена продолжать поддерживать усилия правительства Азербайджана для достижения приоритетов развития и «Устойчивого развития до 2030 года».

Ваше превосходительство, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в ваших усилиях во имя благополучия азербайджанского народа.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое уважение и высочайшее почтение».