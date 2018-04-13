Член наблюдательной миссии: «Отчет БДИПЧ ОБСЕ в связи с президентскими выборами в Азербайджане был подготовлен заранее»

2018-04-13 15:05 | www.apa.az | 6

Член наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Вугар Ахмедов подал в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает АПА, об этом В.Ахмедов сказал на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, он обвинил структуру в предвзятости в связи с состоявшимися 11 апреля президентскими выборами.

В.Ахмедов отметил, что заместитель руководителя миссии Стефан Краус активно участвовал в подготовке отчета и выражал негативное отношение к Азербайджану: «Стефан Краус поздравил своих коллег в связи с состоявшимися 2 апреля 2017 года выборами в Армении. В социальных сетях он не скрывал негативного отношения к Гейдару Алиеву и Фонду Гейдара Алиева. В своих отчетах они отмечают, что проводили встречи с официальными лицами страны, и по их мнению, в стране отсутствует свободная пресса и конкурентность. Ответственный за связи с прессой член наблюдательной миссии также не скрывал негативного отношения к Азербайджану. Визит наблюдателей ОБСЕ в Азербайджан был заказным».

В.Ахмедов сказал, что отчет в связи с президентскими выборами был подготовлен еще до выборов: «Хадиджа Исмаил, Эмин Милли были в тесном контакте с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ. В отчете утверждается, что на выборах были допущены серьезные нарушения закона. В день выборов я был в офисе. На избирательных участках не было зарегистрировано массовых, серьезных нарушений. Были зафиксированы лишь незначительные моменты, которые не могли бы сказаться на результатах выборов. Этот отчет даже не критика, а очернение, предвзятость. Я не смог смириться с этим, поэтому официально обратился к руководителю наблюдательной миссии и покинул ее. Лица, входящие в эту миссию, попали под влияние людей, которые занимают антиазербайджанскую позицию и служат интересам армянских кругов».



В.Ахмедов отметил, что доведет свой официальный протест и до главного офиса ОБСЕ. Он выразил надежду на то, что в итоговом отчете наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ будут иметь место определенные положительные моменты.