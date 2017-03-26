Стали известны подробности стрельбы в ночном клубе в Огайо - ОБНОВЛЕНО

2017-03-26 15:03 | www.apa.az | 4

По меньшей мере два человека открыли огонь по посетителям ночного клуба в американским штате Огайо, в результате чего погиб один человек.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы в ночном клубе в американским штате Огайо, еще 14 человек получили ранения. Инцидент произошел в ночном клубе Cameo Nightclub города Цинциннати. Пострадавшие были госпитализированы.

По данным агентства, капитан полиции Ким Уильямс заявил, что "стрелявших было по меньше мере двое", назвав данный инцидент "самым худшим" из всех, которые происходили в данном заведении.

По информации радиостанции WLWT5, полученные ранения угрожают жизням нескольких человек.

Как сообщается, пока не поступало информации о задержанных. На данный момент продолжается расследование произошедшего.

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12.26

Один человек погиб, 13 получили ранения сегодня в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо.

Как передает АПА, об этом сообщила местная радиостанция WLWT со ссылкой на полицию.

По ее информации, инцидент произошел в городе Цинциннати в ночном клубе “Камео”. Другие подробности пока не приводятся.