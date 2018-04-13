Ковер из живых тюльпанов украсил центр Стамбула – ФОТО

2018-04-13 14:06 | www.oxu.az | 6
13-й Фестиваль тюльпанов в Стамбуле продолжает привлекать внимание гостей и жителей мегаполиса.
Как передает Oxu.Az, это событие в сфере культуры уже стало традиционным и организовывается ежегодно в разгар весны.
В рамках фестиваля посетители исторической площади Султанахмет смогли увидеть ковер из живых тюльпанов.
На создание ковра площадью 1734 квадратных метра понадобилось 565 тысяч тюльпанов.
Губернатор Стамбула Васип Шахин отметил, что в нынешнем году отмечается 565-я годовщина со дня завоевания Стамбула и именно поэтому при создании композиции из цветов было использовано 565 тысяч тюльпанов.
По словам губернатора, в нынешнем году в разных районах Стамбула высажено 30 миллионов тюльпанов 125 сортов.
Жители и гости Стамбула смогут любоваться самым большим в мире ковром из тюльпанов и разноцветными пейзажами в парках до 30 апреля, когда завершится Фестиваль.