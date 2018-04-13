На Филиппинах начали расследование в отношении Facebook из-за утечки данных

2018-04-13 13:34 | www.trend.az | 6

Филиппинская национальная комиссия по защите личной информации начала расследование в отношении компании Facebook в связи с сообщениями об утечке данных пользователей, передает РИА Новости.

"Национальная комиссия по защите личной информации начинает расследование в отношении Facebook после признания Марком Цукербергом недоработок компании в скандале с передачей данных Cambridge Analytica, который затронул пользователей Facebook, являющихся гражданами Филиппин", — сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

Комиссия направила основателю Facebook письмо с требованием предоставить ряд связанных с делом документов, которые позволят определить масштаб и степень влияния утечек на филиппинских пользователей.

Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.