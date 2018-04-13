Лавров: «У Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой»

2018-04-13 15:13 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, к ней «приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

«Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было вещества наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили», - сказал он.

Отметим, Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума в конце прошлой недели. Москва опровергла эту информацию.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для химического отравления.

МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.