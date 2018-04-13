Состоялась жеребьевка Лиги Европы

2018-04-13 14:23 | www.oxu.az | 4

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, мероприятие началось в 14:00 по бакинскому времени.

Борьбу в турнире продолжают «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Марсель» (Франция) и «Зальцбург» (Австрия).

Участники не были посеяны в корзины перед жеребьевкой, каждая из команд могла встретиться с любым соперником.

Лига Европы

Полуфинал

«Марсель» (Франция) – «Зальцбург» (Австрия)

«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания)

Отметим, что первые игры 1/2 финала состоятся 26-го апреля, ответные встречи - 3-го мая.