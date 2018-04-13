В Армении назревает бунт с осадой парламента

2018-04-13 14:53 | www.oxu.az | 4

На ереванской Площади Свободы в пятницу, 13 апреля, должен пройти митинг, организованный членами оппозиционной партии «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, митинг станет завершением шествия по городам Армении, которое оппозиционеры проводят с 31 марта.

На ереванском автовокзале «Северная» Никола Пашиняна и его сторонников встретила группа студентов, объявившая сегодня забастовку. Машины, проезжающие по улице, сигналили в знак поддержки молодых людей.

Несколько дней назад эти же молодые люди пытались осуществить кампанию по повышению осведомленности граждан относительно готовящегося митинга на Площади Свободы. Они раздавали листовки движения «Мой шаг», однако начальник службы безопасности Ереванского государственного университета набросился на молодых людей и пытался отобрать у них листовки.

Студенты об инциденте сообщили в офис омбудсмена.

Участники планируемого митинга 17 апреля намерены окружить здание парламента, а также дома депутатов, тем самым помешав им принять участие в голосовании по кандидатуре премьер-министра в НС Армении.

Али Мамедов

