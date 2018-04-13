Вышел в свет 25-й номер журнала «Азербайджанские ковры» (ФОТО)

2018-04-13 13:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Вышел в свет 25-й номер журнала «Азербайджанские ковры», издаваемого при соучредительстве Центра ковроткачества «Азер-илме» и Президиума Академии наук Азербайджана.

В журнале, который входит в список научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям искусствоведения и истории, можно ознакомиться с официальной хроникой, авторскими статьями в сферах искусствоведения, историографии, отдельных народных промыслов, репортажами, научными статьями, интересными переводными материалами.

В журнале опубликованы статья академика Исмаила Гаджиева (Нахчыванское отделение НАНА) «Создание Араз-Тюркской республики и борьба против армянской оккупации», рецензия члена-корреспондента НАНА Артегина Саламзаде (Институт архитектуры и искусства НАНА) на книгу И.Габиббейли и В.Мурадова «Нахчыванское ковроткачество: традиция и современность», статьи члена-корреспондента НАНА Вали Бахшалиева (Нахчыванское отделение НАНА) «Древние культуры долин Сирабчай и Нахчыванчай», д.ф.п.и. Сабухи Ахмедова (Музей национальной истории Азербайджана) «Экспонаты по истории Азербайджанской Демократической Республики в Национальном музее истории Азербайджана», д.ф.п.и. Гаджи Гасанова и д.ф.п.и. Рамиля Нифталиева (Институт истории НАНА) «Из истории Кавказского кустарного комитета», д.ф.п.и. Эсмиры Гагабовой «Ковровое искусство Северного Азербайджана: развитие и разновидности (вторая половина XIX-XX вв.)», д.ф.п.ф. Нурай Алиевой (Нахчыванское отделение НАНА) «Терминология ковроткачества в диалектах и говорах Нахчывана», д.ф.п.и. Захры Исламовой (Бакинский государственный университет) «Следы азербайджанских ковров в источниках XVIII века», д.ф.п.и. Халияддина Халилли и д.ф.п.и. Тахира Шахбазова «О хозяйственном быте населения Карабаха» и др.

Главный редактор журнала – заслуженный деятель искусств, доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов.