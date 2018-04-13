В МИД России рассказали о сотрудничестве с США по Сирии

2018-04-13 15:24 | www.apa.az | 7

Контакты по военной линии между Россией и США по Сирии продолжаются.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос об уровне контактов США и РФ по Сирии.



«Что касается каналов, если брать каналы, которые остались, а это периодические разговоры президентов и достаточно регулярные каналы по линии военных, то они в этом формате используются.

Военные контактируют, то, что сейчас осталось, то, что сейчас не заморожено, используется. Другие каналы, даже те, которые условлено задействовать, порой не задействуются, потому что американцы без объяснения причин в последний момент отказываются от встреч», - сказал министр.