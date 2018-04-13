Захарова о биологических лабораториях США на Кавказе

2018-04-13 14:59 | www.oxu.az | 9

Россия внимательно отслеживает информацию о медико-биологической активности военного ведомства США на постсоветском пространстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Вызывает озабоченность масштаб американской деятельности на постсоветском пространстве. США через программы, финансируемые Пентагоном, создают сеть микробиологических лабораторий в Закавказье и Центральной Азии.

Наглядным примером является открытие в 2013 году в поселке Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, который позволяет проводить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний. Сейчас это Исследовательский центр им. Р. Лугара», - заявила Захарова на брифинге.

«Сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ России вызывает у нас особое беспокойство», - отметила она.